Новини Тернополя 

Неповнолітня тернополянка так гуляла до ранку, що аж викликали поліцейських

Maryana Прокоментуй!

«Донька вийшла з дому о 17-їй годині і досі не повернулася», – такий виклик отримали полісмени 9 січня, близько 4-ї години ранку.

Мати детально описала прикмети зниклої та ймовірне місце її перебування. Оскільки мобільного телефона 16-річна дівчина з собою не взяла, зв’язатися з нею батьки не змогли.

Інспектори оперативно виїхали за вказаною адресою, де ймовірно дівчина могла перебувати у гостях, в свого товариша.
На сходовій клітці вони виявили дівчину, яка підходила під орієнтування. Провели з нею профілактичну бесіду і відвезли до батьків.

Управління патрульної поліції Тернополя звертається до батьків: безпека ваших дітей, насамперед, залежить від вас. Проводьте з дітьми роз’яснювальні бесіди, познайомтеся з їхніми друзями та запишіть їх номери телефонів.

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