Нетверезі водії намагались обманути патрульних

За ніч з 24 на 25 січня патрульні склали 5 протоколів на водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння. З них – 4 нетверезих водіїв, 1– в стані наркотичного сп’яніння.

У водія Daewoo Lanos патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд у медичному закладі, де підозри інспекторів підтвердились.

37-річний водій Audi 100 після того, як патрульні зафіксували порушення правил дорожнього руху та наказали зупинитись, вирішв обманути інспекторів. Чоловік різко зупинив авто посеред дороги та пересів на пасажирське крісло. Правопорушник переконував, що він не керували автомобілем. При цьому водій в автомобілі був сам. Ще один,31-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, побачивши екіпаж патрульних, пришвидшив рух. Інспектори зупинили водія за порушення ПДР. Чоловік також пересів на пасажирське місце. Як зазначають інспектори, таким чином водії намагаються уникнути відповідальності. Патрульні наголошують, що, згідно статті 40 ЗУ “Про Національну поліцію”, усі ці моменти зафіксовані на нагрудному відеореєстраторі.

На порушників охоронці порядку склали протоколи за ст. 130 ( Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Управління патрульної поліції нагадує – алкоголь, наркотики та кермо – несумісні!