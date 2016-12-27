Нове святкове освітлення Тернополя вартує близько 200 тис. грн.

Близько 200 тисяч гривень цьогоріч було виділено на придбання нової ілюмінації. Нові елементи святкового освітлення тернополяни вже можуть побачити поблизу українського дому «Перемога» – тут прикрасили арку, що з’єднує «Перемогу» з бульваром Тараса Шевченка. Також облаштували новою ілюмінацією арку у бік вулиці Валової. Святково вбрався майдан волі – тут опори світильників прикрасили так, як минулого року на вулиці Сагайдачного. А саме, опори світильників облаштували каркасами з ілюмінацією.

Нагадаємо, що минулого року було оновлено ілюмінацію на головній площі міста та головній ялинці – вона тепер жовто-блакитна. Святковий настрій даруватиме тернополянам і нова ілюмінація на вулицях Валовій та Сагайдачного.

На цих вулицях комунальники використали так званий «метеоритний дощ», між «краплинами» якого розмістили світлодіодні кулі (на Валовій – білого кольору, а на вулиці Сагайдачного – червоного).

Приємним сюрпризом для тернополян стало оздоблення святковою ілюмінацією фонтану «Сльози Гронського», що ведуть до Тернопільського ставу. Засяяли по-новому і водограї на бульварі Тараса Шевченка. Цього року тернополяни отимали на період новорічних свят подарунок у вигляді додаткової ілюмінації у центральній частині міста.

Сайт Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР