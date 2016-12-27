Новообрані голови та депутати ОТГ Тернопільщини взяли участь у форумі в Києві

Об’єднаним територіальним громадам України на форумі в Києві пообіцяли 9 мільярдів грн на важливі проекти

У Києві відбувся Форум новообраних голів та депутатів об’єднаних територіальних громад. 1744 менші громади наразі об’єдналися в 367 більші фінансово спроможні громади і це відкрило нові можливості для понад трьох мільйонів громадян, які там живуть.

У форумі взяли участь і новообрані голови об’єднаних територіальних громад з Тернопільщини. Серед них – голова Залозецької селищної об’єднаної територіальної громади Зборівського району Любомир Фесик, який балотувався від “Блоку Петра Порошенка” Солідарність”.

“Після форуму приїхав і зібрав депутатів. 29 грудня буде установча сесія. Кожен має розповісти про важливу справу, яку треба реалізувати в їхньому населеному пункті. Я ознайомив їх з питаннями, які хочу винести на першу сесію. У нас є 25 депутатів, з ними і будемо надалі працювати”.

Побував на форумі і Олег Максимович. Він голова Трибухівської сільської об’єднаної територіальної громади, що в Бучацькому районі. Пан Олег на виборах 18 грудня балотувалися шляхом самовисування, але за підтримки “Солідарності” й отримав абсолютну підтримку жителів (92%;).

Каже, що тепер використовує будь-яку можливість, щоб вивчити досвід успішних ОТГ, тож на зібрання в Києві про це багато говорив з колегами. – “Для мене це була унікальна нагода розпитати в голів ОТГ, хто і як планує побудувати свою роботу. Багато говорили про бюджет, зокрема завдяки чому він зріс, аналізували інші переваги об’єднання”.

Зазначимо, завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства надходження лише власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних громад зросли більше ніж утричі. До речі, на форумі було наголошено, що наступного року об’єднані територіальні громади отримають можливість використати близько дев’яти мільярдів гривень на важливі проекти – лікарні, дороги, котельні.

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