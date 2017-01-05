Новорічно-різдвяні свята для компанії “Агропродсервіс” розпочалися з дитячих віншувань (фото)

У супроводі вчителів школярі зіграли сценку Різдвяного вертепу за участю традиційних героїв – царя Ірода, пастушків, нечистих сил, ангела, циганки, українського воїна та навіть справжнього козака, – повідомляють на сайті компанії (http://www.agroprodservice. com.ua/news/784). Натомість керівництво підприємства віддячило дітям новорічними подарунками.

– Для нас прийняти український вертеп в офісі справжнє свято, адже саме цього року наша компанія розширила свої потужності і переїхала в будівлю відновленого Тернопільського м’ясокомбінату. Тому з часу реконструкції ці стіни вперше почули українські колядки, – сказав Генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський.

За словами вчителів, котрі готували діток, жителям громад зараз важливо налагоджувати співпрацю з місцевим бізнесом, адже від останнього залежить соціальний достаток населення.