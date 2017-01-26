Новий тернопільський поліцейський постане перед судом?

Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження стосовно інспектора роти батальйону Управління патрульної поліції у місті Тернополі за ч.1 ст. 125 КК України( умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, який завдав фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень).

Розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2016 року біля каси одного з магазинів обласного центру, поліцейський у відповідь на некоректне висловлювання тернополянина на його адресу, вдарив його головою в ділянку носа. Конфлікт продовжився біля входу до магазину, де правоохоронець ще кілька разів наніс удари потерпілому, розпиливши сльозогінний газ йому в обличчя.

Підозрюваному у вчиненні злочинів за ч.125 та ч.1 ст.126 КК України повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.