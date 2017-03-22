Обласна рада виділила кошти для 32 авторів Тернопільщини. Список
17 березня, відбулось засідання обласної видавничої ради Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради під головуванням співголів обласної видавничої ради: Юрика Юрія Зіновійовича – заступника голови обласної державної адміністрації та Крупи Любомира Левковича – заступника голови обласної ради.
Як зазначила голова редакційно-експертної групи, що діє при обласній видавничій раді, Леся Романчук, на розгляд членів видавничої ради винесено творчі проекти місцевих авторів, які мають суспільно-естетичну цінність, значний вплив на виховання молоді та охоплюють громадське, культурне та літературно-мистецьке життя області.
Секретар обласної видавничої ради – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності обласної державної адміністрації Гринчук Ольга Богданівна повідомила про рішення членів видавничої ради щодо розподілу коштів з місцевого бюджету на видання творчих проектів місцевих авторів та зазначила, що відповідно до Положення про обласну видавничу раду 50% накладу книг буде, як завжди, передано в Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку для розпреділення бібколектором у всі районні бібліотечні системи області. Загалом члени обласної видавничої ради підтримали 32 авторів і виділили кошти в сумі 200.100 гривень, а саме:
|Члени Національної спілки письменників України
|1.
|Леся Білик
|Повість «Жав-Жайвір-Жар»
|5.000 грн.
|2.
|Зоряна Замкова
|Книжка «Маленька крапка знаку запитань»
|5.000 грн.
|3.
|Жанна Юзва
|Прозова збірка «Тече вода»
|5.000 грн.
|4.
|Роман Ладика
|Переклад О.Пушкіна «Що в імені тобі моїм»
|5.000 грн.
|5.
|Іван Потій
|Поетична збірка «Смію обіцяти»
|5.000 грн.
|6.
|Ірина Дем’янова
|Поетична збірка «Плин»
|5.000 грн.
|7.
|Ганна Костів-Гуска
|«Знайде тут прихисток душа»
|5.000 грн.
|8.
|Богдан Бастюк
|Роман «Сопигора» 1-3 частини
|7.000 грн.
|9.
|Ірина Дем’янова
|«Ната і добрий ранок»
|5.000 грн.
|10.
|Сергій Синюк
|«Тисячоліття Волинської книжності»
|5.000 грн.
|11.
|Петро Сорока
|Збірка поезій «Духовний рубаят»
|5.000 грн.
|12.
|Богдан Мельничук
|Збірка новел
|5.000 грн.
|Журнали, альманахи, довідники, монографії, збірки, посібники, спогади, енциклопедичні видання
|13.
|Олександр Смик – голова ТОО НСПУ
|Літературно-мистецький журнал «Літературний Тернопіль»
|10.000 грн.
|14.
|Олександр Смик – голова ТОО НСПУ
|Літературний альманах «Золота пектораль»
|5.000грн.
|15.
|Олександр Смик –голова ТОО НСПУ
|Літературно-мистецький журнал «Курінь»
|5.000 грн.
|16.
|Зіновій Кіпибіда – голова Тернопільського обласного літоб’єднання
|Літературно-мистецький журнал «Подільська толока», присвячений 75-ій річниці утворення УПА та оборонцям України
|10.000 грн.
|17.
|Василь Вітенко – директор ТОУНБ
|Літературний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2018 рік»
|4.000 грн.
|18.
|Василь Вітенко – директор ТОУНБ
|Літературний покажчик «Я з вами по всі дні і до кінця: Блаженніший Патріарх Кардинал Йосиф Сліпий»
|4.000 грн.
|19.
|Василь Вітенко – директор ТОУНБ
|Літературний покажчик «Наукове товариство ім. Тараса Шевченка і Тернопільщина»
|4.000 грн.
|20.
|Упорядник – Богдан Ничик – вик. секретар гром. ради Всеукр. літ.-мист. премії ім.Братів Лепких
|Однотомник Богдана Лепкого «Вибрані твори», присвячений 145-річчю від Дня Народження Богдана Лепкого
|5.000 грн.
|21.
|Упорядник – Ірина Ухман – директор обласного комунального музею Б.Лепкого в м.Бережани
|Перевидання книги Богдана Лепкого «Під тихий вечір», присвячене 145-річчю від Дня Народження Богдана Лепкого
|15.000 грн.
Для розповсюдження у культурно-освітніх закладах області
|22.
|Упорядник – Марина Ягодинська – директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини
|Календар на 2017 рік «Пам’ятки повстанської слави Тернопільщини”, присвячений75-річчю УПА
|15.600 грн.
|23.
|Микола Лазарович
|Книжка «Легіон Українських січових стрільців»
|20.000 грн.
Автори художніх, публіцистичних та поетичних творів
|24.
|Наталія Близнюк
|Збірка поезій «Печать Іоанна»
|3.000 грн.
|25.
|Анна Віталія Палій
|Поетична збірка «Третій час»
|3.000 грн.
|26.
|Галина Шулим
|Книжка «Жінка з душею дитини»
|3.000 грн.
|27
|Галина Денега
|Книжка «Світло і тіні»
|4.000 грн.
|28.
|Олексій Попадюк
|Книжка «Літературна партизанка»
|4.000 грн.
|29.
|Марія Штепа
|Книжка спогадів політв’язня сталінських таборів «Обкрадене дитинство»
|7.500 грн.
|30.
|Тарас Коковський
|Поетична збірка «Надія є»
|4.000 грн.
|31.
|Дзвінка ТорохтушкоЛюбов Бурак
|Казка «Світлячок»
|8.000 грн.
|32.
|Петро Остап’юк
|Поетична збірка «Троянда під снігом»
|4.000 грн.