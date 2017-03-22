Обласна рада виділила кошти для 32 авторів Тернопільщини. Список

17 березня, відбулось засідання обласної видавничої ради Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради під головуванням співголів обласної видавничої ради: Юрика Юрія Зіновійовича – заступника голови обласної державної адміністрації та Крупи Любомира Левковича – заступника голови обласної ради.

Як зазначила голова редакційно-експертної групи, що діє при обласній видавничій раді, Леся Романчук, на розгляд членів видавничої ради винесено творчі проекти місцевих авторів, які мають суспільно-естетичну цінність, значний вплив на виховання молоді та охоплюють громадське, культурне та літературно-мистецьке життя області.

Секретар обласної видавничої ради – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності обласної державної адміністрації Гринчук Ольга Богданівна повідомила про рішення членів видавничої ради щодо розподілу коштів з місцевого бюджету на видання творчих проектів місцевих авторів та зазначила, що відповідно до Положення про обласну видавничу раду 50% накладу книг буде, як завжди, передано в Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку для розпреділення бібколектором у всі районні бібліотечні системи області. Загалом члени обласної видавничої ради підтримали 32 авторів і виділили кошти в сумі 200.100 гривень, а саме:

Члени Національної спілки письменників України 1. Леся Білик Повість «Жав-Жайвір-Жар» 5.000 грн. 2. Зоряна Замкова Книжка «Маленька крапка знаку запитань» 5.000 грн. 3. Жанна Юзва Прозова збірка «Тече вода» 5.000 грн. 4. Роман Ладика Переклад О.Пушкіна «Що в імені тобі моїм» 5.000 грн. 5. Іван Потій Поетична збірка «Смію обіцяти» 5.000 грн. 6. Ірина Дем’янова Поетична збірка «Плин» 5.000 грн. 7. Ганна Костів-Гуска «Знайде тут прихисток душа» 5.000 грн. 8. Богдан Бастюк Роман «Сопигора» 1-3 частини 7.000 грн. 9. Ірина Дем’янова «Ната і добрий ранок» 5.000 грн. 10. Сергій Синюк «Тисячоліття Волинської книжності» 5.000 грн. 11. Петро Сорока Збірка поезій «Духовний рубаят» 5.000 грн. 12. Богдан Мельничук Збірка новел 5.000 грн. Журнали, альманахи, довідники, монографії, збірки, посібники, спогади, енциклопедичні видання 13. Олександр Смик – голова ТОО НСПУ Літературно-мистецький журнал «Літературний Тернопіль» 10.000 грн. 14. Олександр Смик – голова ТОО НСПУ Літературний альманах «Золота пектораль» 5.000грн. 15. Олександр Смик – голова ТОО НСПУ Літературно-мистецький журнал «Курінь» 5.000 грн. 16. Зіновій Кіпибіда – голова Тернопільського обласного літоб’єднання Літературно-мистецький журнал «Подільська толока», присвячений 75-ій річниці утворення УПА та оборонцям України 10.000 грн. 17. Василь Вітенко – директор ТОУНБ Літературний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2018 рік» 4.000 грн. 18. Василь Вітенко – директор ТОУНБ Літературний покажчик «Я з вами по всі дні і до кінця: Блаженніший Патріарх Кардинал Йосиф Сліпий» 4.000 грн. 19. Василь Вітенко – директор ТОУНБ Літературний покажчик «Наукове товариство ім. Тараса Шевченка і Тернопільщина» 4.000 грн. 20. Упорядник – Богдан Ничик – вик. секретар гром. ради Всеукр. літ.-мист. премії ім.Братів Лепких Однотомник Богдана Лепкого «Вибрані твори», присвячений 145-річчю від Дня Народження Богдана Лепкого 5.000 грн. 21. Упорядник – Ірина Ухман – директор обласного комунального музею Б.Лепкого в м.Бережани Перевидання книги Богдана Лепкого «Під тихий вечір», присвячене 145-річчю від Дня Народження Богдана Лепкого 15.000 грн.

Для розповсюдження у культурно-освітніх закладах області

22. Упорядник – Марина Ягодинська – директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Календар на 2017 рік «Пам’ятки повстанської слави Тернопільщини”, присвячений 75-річчю УПА 15.600 грн. 23. Микола Лазарович Книжка «Легіон Українських січових стрільців» 20.000 грн.

Автори художніх, публіцистичних та поетичних творів

24. Наталія Близнюк Збірка поезій «Печать Іоанна» 3.000 грн. 25. Анна Віталія Палій Поетична збірка «Третій час» 3.000 грн. 26. Галина Шулим Книжка «Жінка з душею дитини» 3.000 грн. 27 Галина Денега Книжка «Світло і тіні» 4.000 грн. 28. Олексій Попадюк Книжка «Літературна партизанка» 4.000 грн. 29. Марія Штепа Книжка спогадів політв’язня сталінських таборів «Обкрадене дитинство» 7.500 грн. 30. Тарас Коковський Поетична збірка «Надія є» 4.000 грн. 31. Дзвінка Торохтушко Любов Бурак Казка «Світлячок» 8.000 грн. 32. Петро Остап’юк Поетична збірка «Троянда під снігом» 4.000 грн.