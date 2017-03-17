Офіційно: службові особи Тернопільської міської ради порушили закон

Чому сьогодні у Тернопільській міській раді проходять обшуки, пояснили тернопільські правоохоронці.

Працівники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України та працівниками поліції Тернопільської області викрили злочинну схему заволодіння земельними ділянками територіальної громади м. Тернопіль.

Зокрема, правоохоронці виявили, що службові особи Тернопільської міської ради та підконтрольні їм службові особи комунальних підприємств порушили вимоги законівУкраїни «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та Земельного кодексу України.

Посадовці вчиняли безкоштовну передачу приватним юридичним особам у власністьоб’єктів забудови на землях територіальної громади – під приводом укладанняінвестиційних договорів та договорів про будівництво з відносно незначнимизобов’язаннями.

Такі дії мали на меті надання в подальшому безкоштовно права набуття власності на земельні ділянки на території м. Тернополя – в обхід вимог щодо реалізації земель комунальної власності у приватну на конкурентних платних засадах (проведенняземельних торгів). Внаслідок вчиненого кримінального правопорушеннятериторіальній громаді Тернополя заподіяно шкоди.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, щоспричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину винним особам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чизайматися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зараз, з метою відшукання доказів злочинної діяльності, на території Тернопільської області проводиться понад 20 обшуків у причетних осіб. Досудове розслідування триває.