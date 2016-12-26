Опалення у Тернополі: чому тернополяни не хочуть лічильників тепла у будинках?

Другий будинок, який має ІТП – Бродівська, 50) отримали платіжки, де до оплати було передбачено 17,95 гривень за метр опалюваної площі.

– Як бачимо, лічильник не дає економію, а лише стимулює до впровадження енергоефективних заходів та раціонального використання енергоносіїів, – зазначає фахівець. – Тому встановлення лічильників без встановлення індивідуальних пунктів погодного регулювання, марна трата коштів, яка, зрештою, і не принесе вигоди самим споживачам. Що стосується економії, то наведені вище суми до оплати не є межею, адже якщо провести комплексні роботи (утеплити фасад, вікна, здійснити балансування системи), то у платіжках сума може впасти навіть до п’яти гривень за квадратний метр.