Опалення у Тернополі: чому тернополяни не хочуть лічильників тепла у будинках?
У Тернополі будинковими лічильниками теплової енергії оснащено лише вісім житлових будинків. І вже сьогодні їх мешканці, які раніше самі ініціювали встановлення приладів обліку, на межі відмови від них: нарахування по лічильниках суттєво вищі, ніж нарахування по метражу житлової площі. Інша справа, коли лічильники теплої енергії встановлені і працюють у комплексі з індивідуальним тепловим пунктом.
Як розповідає завідувач сектору енергозбереження управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Павло Савечко, показник у будинку на Лук’яновича, 1 у листопаді становив 14 гривень, в той час, як мешканці із централізованим опаленням платили 28,4908 гривень за метр квадратний.
Другий будинок, який має ІТП – Бродівська, 50) отримали платіжки, де до оплати було передбачено 17,95 гривень за метр опалюваної площі.
– Як бачимо, лічильник не дає економію, а лише стимулює до впровадження енергоефективних заходів та раціонального використання енергоносіїів, – зазначає фахівець. – Тому встановлення лічильників без встановлення індивідуальних пунктів погодного регулювання, марна трата коштів, яка, зрештою, і не принесе вигоди самим споживачам. Що стосується економії, то наведені вище суми до оплати не є межею, адже якщо провести комплексні роботи (утеплити фасад, вікна, здійснити балансування системи), то у платіжках сума може впасти навіть до п’яти гривень за квадратний метр.
Андрій Чумак, директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» зазначає, що у будинках, де встановлені лічильники, але немає ІТП, нарахування на 20-30 % перевищували нарахування по площі у відповідності до Постанови Кабміну. А якщо порівнювати із нарахуваннями в тих будинках, де є ІТП і лічильники, то різниця взагалі вражаюча. Тому, цілком зрозуміле небажання мешканців здійснювати по даних лічильниках розрахунки за спожите тепло, адже встановленню лічильників має передувати цілий комплекс робіт для досягнення енергоощадливості.
Ще одним важливим індикатором, який впливає на вартість теплової енергії згідно показів приладів комерційного обліку є досить значна частка відключень від мереж централізованого опалення, що в середньому сягає 30% від загальної кількості абонентів. При цьому, колишні споживачі не здійснюють оплату за опалення місць загального користування та транзитне тепло, яке проходить стояками до сусідів на верхніх поверхах. Щоб якось врегулювати дане питання для початку нашим підприємством підготовлено проект рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради, який опубліковано ще 9 листопада на сайті міської ради.