Оприлюднили список, які об’єкти у Тернополі відремонтують цього року

Титульні списки капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою в м. Тернополі на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради першого лютого 2017 року.

Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.

Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 1.02. 2017р. № 53

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ В М.ТЕРНОПОЛІ НА 2017 РІК

№п/п Назва об’єкта Вартість робіт,тис.грн. 1 2 3 1 Капітальний ремонт входу в парк ім.Т.Шевченка в районі пам’ятника С.Бандери в м.Тернополі 3500,00 2 Капітальний ремонт– влаштування доріжки по вул.Микулинецькій в районі ВАТ «Тернопільгаз» в м.Тернополі 550,00 3 Капітальний ремонт вул.В.Чорновола (ділянка від вул.І.Франка до вул.Б.Хмельницького) в м.Тернополі 50,00 4 Капітальний ремонт скверу між житловими будинками №3 на вул.Медовій та №7 на вул.Танцорова в м.Тернополі 1000,00 5 Капітальний ремонт підпірної стіни на примиканні вулиць Миру та Карпенка в м.Тернополі 2500,00 6 Капітальний ремонт– влаштування пішохідної зони на вул.Академіка О.Брюкнера в м.Тернополі 50,00 7 Капітальний ремонт– влаштування пішохідної доріжки та лотка для відведення дощових вод (на ділянці від вул.Довженка до вул.Гайової) в м.Тернополі 50,00 8 Капітальний ремонт– встановлення сонячного дерева для зарядки мобільних пристроїв на набережній Тернопільського ставу в парку Т.Шевченка зі сторони вул.Білецької м.Тернополі 100,00 Разом 7800,00