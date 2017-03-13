Оприлюднили список, які об’єкти у Тернополі відремонтують цього року
Титульні списки капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою в м. Тернополі на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради першого лютого 2017 року.
Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.
Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 1.02. 2017р. № 53
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ В М.ТЕРНОПОЛІ НА 2017 РІК
|№п/п
|Назва об’єкта
|Вартість робіт,тис.грн.
|1
|2
|3
|1
|Капітальний ремонт входу в парк ім.Т.Шевченка в районі пам’ятника С.Бандери в м.Тернополі
|3500,00
|2
|Капітальний ремонт– влаштування доріжки по вул.Микулинецькій в районі ВАТ «Тернопільгаз» в м.Тернополі
|550,00
|3
|Капітальний ремонт вул.В.Чорновола (ділянка від вул.І.Франка до вул.Б.Хмельницького) в м.Тернополі
|50,00
|4
|Капітальний ремонт скверу між житловими будинками №3 на вул.Медовій та №7 на вул.Танцорова в м.Тернополі
|1000,00
|5
|Капітальний ремонт підпірної стіни на примиканні вулиць Миру та Карпенка в м.Тернополі
|2500,00
|6
|Капітальний ремонт– влаштування пішохідної зони на вул.Академіка О.Брюкнера в м.Тернополі
|50,00
|7
|Капітальний ремонт– влаштування пішохідної доріжки та лотка для відведення дощових вод (на ділянці від вул.Довженка до вул.Гайової) в м.Тернополі
|50,00
|8
|Капітальний ремонт– встановлення сонячного дерева для зарядки мобільних пристроїв на набережній Тернопільського ставу в парку Т.Шевченка зі сторони вул.Білецької м.Тернополі
|100,00
|Разом
|7800,00
1 коментар до запису “Оприлюднили список, які об’єкти у Тернополі відремонтують цього року”
А де вулиця Загребельна???