Отримувачам субсидії у Тернополі це варто знати

Субсидіантам, яким рахунок за опалення теплопостачальні підприємства формують за нормою із врахуванням фактичної температури зовнішнього повітря, буде компенсовано різницю, обумовлену зміною тарифу за тепло. Це передбачено урядовою постановою № 848.

Відповідно до цього документу у даному випадку перерахунок субсидій здійснюється органами соціального захисту населення автоматично після завершення опалювального сезону без додаткового звернення громадян.

Наприклад, субсидію було призначено виходячи з тарифу на тепло у жовтні 29, 065 грн за квадратний метр опалювальної площі. У грудні та січні тарифи відповідно становили 31,43 грн/кв.м та 37,27 грн/кв.м – різницю в кінці опалювального сезону держава компенсує у вигляді перерахунку розміру субсидії.

Доплата проводитиметься через особові рахунки громадян у теплопостачальних організаціях, які зобов’язані за результатами опалювального сезону зробити перерахунок і відобразити всю необхідну інформацію у платіжці.

У всіх інших випадках, у разі зростання тарифів на той чи інший вид комунальних послуг, на який надається субсидія, перерахунок розміру безповоротної державної допомоги здійснюється з моменту змін. Тобто у березні 2017 року буде проведено перерахунок розміру субсидії для всіх її отримувачів у зв’язку із плановим підвищенням цін на електроенергію.