Парламент підтримав ініціативу тернопільських нардепів щодо вшанування 125-річчя з дня народження Йосифа Сліпого

Верховна Рада підтримала проект постанови про відзначення 125 років з дня народження Верховного Архієпископа Української Греко-Католицької Церкви – Йосифа Сліпого.

Серед авторів документа і тернопільські нардепи Микола Люшняк та Ігор Побер.

Проектом Постанови передбачено створення організаційного комітету, розробка і затвердження плану заходів з підготовки, проведення та фінансування відзначення 125-річчя з дня народження Архієпископа Йосифа Сліпого, Державному комітету телебачення та радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені життю і творчості Йосифа Сліпого, та сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 125-річчя з дня його народження.

Автор проекту Миколя Люшняк переконаний, що Блаженніший кардинал Йосиф Сліпий є непересічною особистістю української історії, а тому став однією з улюблених постатей сучасних письменників, закарбувався у пам’яті літератури й мистецтва. Ця людина заслуговує на достойне вшанування, саме цю мету і переслідує наш законопроект, який дозволить на державному рівні уславити Йосифа Сліпого.

– Дуже символічно, що рішення про відзначення 125 років з дня народження Верховного Архієпископа Української Греко-Католицької Церкви – Йосифа Сліпого прийнято саме сьогодні, у день престольного свята Архикатедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Більшості тернополян добре знайома особа нашого земляка Йосифа Сліпого, його вважають одним із духовних провідників української нації, відтак, його вшанування буде гідно проведено і на всеукраїнському рівні, – наголошує Микола Люшняк.

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