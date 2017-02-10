Новини Тернополя 

Патрульні допомогли пенсіонеру, який загубився

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Сьогодні, близько 8 години ранку, тернополянин зателефонував на службу 102 і повідомив, що виявив чоловіка похилого віку, який всю ніч просидів біля заправки АЗС на вулиці Галицькій.

Коли патрульні прибули на виклик і почали спілкуватися з пенсіонером, помітили, що у нього проблеми з пам’яттю. Він не міг пояснити де живе і як тут опинився. Патрульні викликали швидку, оскільки в чоловіка були явні ознаки переохолодження.

При собі він мав пенсійне посвідчення, де був написаний номер дружини. Охоронці порядку зателефонували їй і повідомили про місцезнаходження чоловіка. Жінка розповіла інспекторам, що таке трапляється з ним не вперше, бо він хворіє на розсіяний склероз і подякувала полісменам за допомогу.

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