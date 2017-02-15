Патрульні надали домедичну допомогу закривавленому чоловікові

«На бульварі Тараса Шевченка чоловік стікає кров’ю», – таке повідомлення надійшло на планшет патрульним близько 23-ї години, 14 лютого.

Прибувши на місце події, охоронці порядку виявили 32-річного чоловіка з порізаною ногою та шиєю. Патрульні відразу взялися надавати домедичну допомогу, щоб громадянин не стік кров’ю. Також викликали карету швидкої допомоги. Потерпілий вказав на свого кривдника. За його словами, рани він отримав на грунті ревнощів.

Підозрілого у нанесенні тілесних ушкоджень охоронці затримали неподалік. Оскільки 37-річний чоловік тримав у руках ножа, патрульні змушені були застосувати спецзасоби кайданки, щоб він не покалічився.

Після того, інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

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