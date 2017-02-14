Патрульні оштрафували іноземця, який зухвало поводився

Виклик про те, що сусіди шумлять і не дають відпочивати надійшов патрульним поліцейським 12 лютого, близько 23-ї години вечора.

Інспектори оперативно прибули на вулицю Львівську. Кілька іноземців шуміли і сварилися між собою. Охоронцям порядку вдалося їх заспокоїти. Полісмени спустилися вниз по сходовій клітці, а за ними в слід вибіг 25-річний хлопець. Почав лаятися, поводився неадекватно і зухвало. Очевидно було, що він знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні доправили його у медичний заклад, але від освідування він відмовився. Після того, відвезли у відділок поліції.

Охоронці порядку винесли іноземцю постанову за ст.178 КУпАП (поява у громадському місці у п’яному вигляді).