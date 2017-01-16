Патрульні продовжують виявляти водіїв у наркотичному сп’янінні

Вчора, 15 січня, близько 13-ї, патрулюючи на вулиці Київській, інспектори помітили автомобіль Audi A6, що порушив правила дорожнього руху.

Підійшовши до автомобіля, інспектори побачили, що водій має ознаки наркотичного сп’яніння. При цьому час від часу чоловік нерозбірливо висловлювався та спілкувався з інспекторами насторожено.

Як з’ясували патрульні, за кермом був 24-річний тернополянин. Громадянин не мав при собі документів на право керування автомобілем. Від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння водій відмовився у присутності двох свідків.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 126 (Керування без документів), ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

Управління патрульної поліції звертається до водіїв – вживання наркотичних засобів є суспільно-небезпечним явищем, яке призводить до правопорушень, злочинів та руйнування особистості.

Пам’ятайте – нарткотики і кермо – несумісні!