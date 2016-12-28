Патрульні спільно з громадянами загасили палаючий автомобіль

Вдень, 27 грудня, екіпаж патрульної поліції рухався вулицею Антона Монастирського, коли помітив Citroen Jumper, з салону якого йшов дим.

Патрульні миттєво зупинилися, витягли порошковий вогнегасник і почали гасити загоряння.

Не менш оперативно відреагували на загоряння і водії, які були свідками пожежі. Вони допомагали власнику авто погасити вогонь автомобільними вогнегасниками. На місце події патрульні викликали пожежників. Як виявилося згодом, у автомобілі загорілася електропроводка.

Завдяки спільним зусиллям автомобіль не зазнав значних збитків.

Водій подякував охоронцям порядку за роботу

Поділіться:









