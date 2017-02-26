Новини Тернополя 

Патрульні виявили 2 осіб, які перебувають у розшуку

Redaktor Прокоментуй!

«Шумлять сусіди і заважають відпочивати», – повідомлення такого характеру отримали патрульні 25 лютого, близько 3-ї години ночі.

Прибувши за вказаною адресою, з’ясувалося, що 25-річний хлопець, який порушував громадський спокій, знаходиться у розшуку за ст.185 ККУ (Крадіжка). Інспектори доправили його до відділку поліції і передали слідчому.

Інше завдання охоронці порядку отримали близько 4-ї години ранку. Заявник повідомляв, що на вулиці Братів Гжицьких бійка. На місці події інспектори виявили 21-річного громадянина. При перевірці особи, з’ясувалося, що він перебуває у розшуку за скоєне ДТП з потерпілими.

Полісмени доправили його до відділку поліції та передали слідчому.

Можливо Вам сподобається:

На Тернопільщину “насувається” грип

Redaktor Вимкнено

На Тернопільщині жителі Хоросткова перекрили дорогу

Redaktor Вимкнено

У Тернополі горів кіоск з хлібом

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *