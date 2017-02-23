Новини Тернополя 

Патрульні взяли участь у тренінгу щодо запобігання суїцидам

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«Можна все змінити, поки ти живий», – така тема вчорашнього тренінгу, яку проводили патрульні разом із практичним психологом Центру творчості дітей та юнацтва
Іриною Прачук для членів міського учнівського парламенту «Наснага». Захід відбувся в актовому залі Управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

– У соціальних мережах почастішали випадки створення груп, які схиляють підлітків до суїциду, – зауважує інспектор зв’язків із громадськістю Олеся М’ялковська. – Таким тренінгом ми хотіли показати, яку суспільну небезпеку вони несуть і переконати молодь, що найцінніше, що є у людини – це її життя

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