Патрульні взяли участь у тренінгу щодо запобігання суїцидам

«Можна все змінити, поки ти живий», – така тема вчорашнього тренінгу, яку проводили патрульні разом із практичним психологом Центру творчості дітей та юнацтва

Іриною Прачук для членів міського учнівського парламенту «Наснага». Захід відбувся в актовому залі Управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

– У соціальних мережах почастішали випадки створення груп, які схиляють підлітків до суїциду, – зауважує інспектор зв’язків із громадськістю Олеся М’ялковська. – Таким тренінгом ми хотіли показати, яку суспільну небезпеку вони несуть і переконати молодь, що найцінніше, що є у людини – це її життя