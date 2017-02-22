Новини Тернополя 

Патрульні затримали ймовірного крадія

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«Чоловік вкрав телефон і втікає», – таке повідомлення отримали патрульні поліцейські 21 лютого, близько 19-ї години.

Вони оперативно виїхали на вулицю Бережанську. Заявниця повідомила, що в її палаті пацієнт лікарні вкрав телефон і втік у парк «Здоров’я». Жінка описала підозрюваного.

Інспекторам вдалося його оперативно затримати. При поверхневій перевірці телефон вони не виявили. Заявниця впізнала свого кривдника. Обстеживши прилеглу територію, охоронцям вдалося відшукати викрадений телефон.

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