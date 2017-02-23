Патрульні затримали підозрюваних у нанесенні тілесних ушкоджень

Повідомлення про те, що двох громадян побили невідомі особи на вулиці С. Будного надійшло 23 лютого, близько 2-ї години.

За вказаною адресою поліцейських зустрів заявник. Все обличчя його було закривавлене. Він розповів, що невідомі особи сіли до них за столик, трапилася словесна перепалка і невідомий чоловік кинувся до нього з кулаками. Товариш спробував заступитися за нього і отримав стусана.

Патрульні оперативно затримали ймовірних правопорушників. Доправили їх до обласного наркодиспансеру та до відділку поліції. Справою займається слідчий.

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