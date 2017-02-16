Новини Тернополя 

Патрульні затримали водія заступника начальника Національної поліції в Тернопільській області за порушення ПДР

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Патрульні затримали водія заступника начальника Національної поліції в Тернопільській області за порушення ПДР. Про це повідомляє Іван Ковалик у мережі Фейсбук.

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