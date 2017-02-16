Патрульні затримали водія заступника начальника Національної поліції в Тернопільській області за порушення ПДР. Про це повідомляє Іван Ковалик у мережі Фейсбук.

Патрульна поліція Тернополя виписує постанову водію заступника начальника Головне управління Національної поліції в Тернопільській області Ляховича О.М. за порушення ПДР.

3 роки тому це була би сенсація, а зараз так – буденність.