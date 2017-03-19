Новини Тернополя 

Патрульні зупинили правопорушника з, ймовірно, підробленими документами

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Автомобіль Mercedes-Benz, який не надав перевагу в русі пішоходу патрульні помітили близько 16-ї години, 18 березня, на вулиці Мазепи.

Інспектори зупинили правопорушника, щоб перевірити документи. Однак громадянин поводився доволі зухвало, лаявся і грубіянив. З’ясувалося, що водійського посвідчення при собі водій не мав. Пред’явив лише реєстраційний документ. При перевірці в інспекторів виникла підозра, що він підроблений, бо у базі даних за таким номером був зареєстрований автомобіль іншої марки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Полісмени доправили правопорушника до медичного закладу. Там підтвердилися підозри охоронців порядку про те, що водій напідпитку. На нього склали протокол за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та за ст.185 (Злісна непокора працівникам поліції), а також винесли постанову за ст.126 (Керування без відповідних документів).

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