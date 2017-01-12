Пенсіонерку з Тернопільщини надурили шахраї

Із заявою про крадіжку з банківської картки майже двох з половиною тисяч гривень до співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася жителька обласного центру, 1947 року народження. Старенька стала черговою жертвою шахраїв.

Зі слів потерпілої, їй зателефонував невідомий чоловік і представився співробітником служби безпеки банку. Переконував, що треба повідомити реквізити банківської картки, аби вжити заходів щодо запобігання несанкціонованого втручання в банківську систему, через що пенсіонерка може втратити кошти. Старенька довірилася незнайомцеві.