Перед Новим роком на Тернопільщині “процвітає” цей бізнес

Близько 300 тисяч ялинкових скляних іграшок відправило цього року ТОВ «Орбітал» з райцентру Теребовля.

“Ринок збуту продукції, як і в попередні роки, досить широкий – Польща, Франція, Великобританія, Німеччина, Італія, Австрія, Угорщина. Оригінальні ялинкові прикраси із понад 170 декоративними малюнками охоче купують і в США та Канаді. Німецьке обладнання, екологічно чиста сировина дозволяють нашим працівникам створювати ексклюзивні новорічні прикраси для замовників із різних країн”, – розповів керівник підприємства Олександр Дзюбан.

За його словами, ще декілька років значну частину новорічної продукції відправляли в Росію Але з початком агресії усі зв’язки із російськими партнерами розірвано. Натомість, знайдено нові ринки збуту в Європі та Америці. Хоча, наприклад, у Польщі є близько 200 виробників ялинкових іграшок, там охоче купують саме українську продукцію. Причина – нижча ціна, висока якість, екологічно чисті матеріали та ексклюзивність оригінальних іграшок. Характерно, що перед Новим роком на складах підприємства практично немає готових виробів. Завдяки міжнародним бізнес-контактам, усе замовлене доставлено споживачам.