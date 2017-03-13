Переваги навчання у Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя

12 березня у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя провели День відкритих дверей, на який завітали абітурієнти з різних куточків міста та області.

У читальній залі науково-технічної бібліотеки, де проходив захід, майбутні студенти та батьки переглянули відеоролик про університет та зустрілися з керівництвом і професорсько-викладацьким колективом навчального закладу.

Ректор університету, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Петро Ясній ознайомив присутніх з навчально-матеріальною базою вишу, особливостями організації освітнього процесу та перевагами вищої технічної освіти, яку можна здобути у Технічному університеті м. Тернополя. Серед названих ним пріоритетів — якісна освіта за всіма напрямками і спеціальностями, програми академічної мобільності та програми подвійних дипломів, оплачувана практика на високотехнологічних підприємствах Польщі, Німеччини, Швейцарії, Литви, літні мовні школи за кордоном, навчання англійською мовою за 6 бакалаврськими та 2 магістерськими спеціальностями, широкий спектр пропозицій щодо працевлаштування від роботодавців, можливість започаткувати власний бізнес за підтримки міжуніверситетського Стартап центру, можливість навчатися на військовій кафедрі та отримати офіцерське звання.

Детальну інформацію про спільні програми академічної мобільності, міжнародні студентські програми, практики та стажування студентів за кордоном випускники шкіл почули від проректора з міжнародного співробітництва, доктора технічних наук, професора Вітенько Тетяни Миколаївни.

Про участь у міжнародній практиці та навчанні за кордоном розповіли студенти-учасники міжнародних програм, зокрема Кузик Ілля, студент факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, спеціальність «Електротехніка та електротехнології», учасник міжнародної практики на фірмі «Устронянка» (Польща); Бицький Роман, студент факультету економіки та менеджменту, спеціальність «Фінанси і кредит», учасник міжнародної практики на фірмі «Автозеруана» (місто Таураге, Литовська республіка); Орнатовська Віта та Садівник Максим, студенти факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, спеціальність «Комп’ютерні науки», учасники програми подвійних дипломів з Університетом прикладних наук міста Шмалькальден (Німеччина).

З особливостями вступної кампанії, умовами та правила прийому до університету у 2017 році ознайомив присутніх відповідальний секретар приймальної комісії Кобельник Володимир Романович.

Вступати на навчання до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя запросив абітурієнтів також начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню Равлів Ігор Петрович.

Гості зустрілись із деканами факультетів, побували у навчальних та наукових лабораторіях, комп’ютерних класах, відвідали кімнату-музей Івана Пулюя та музей університету.

За матеріалами прес-службина ТНТУ ім. І. Пулюя.