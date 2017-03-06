Перший чвертьфінал «Koza Music Battle»: хвилювання гуртів та емоції відвідувачів

Тернопіль. Повний зал. Музиканти налаштовують свої інструменти, а гості з нетерпінням чекають на виконавців. Якщо ви впізнали цю атмосферу, то вже здогадалися, що ми потрапили на один з найбільших в Україні конкурсів серед молодих гуртів “Koza Music Battle”

Зовсім не хвилюється Денис Василюк – гітарист гурту «VETKA». Колектив завітав до нас з Дніпра і учасники кажуть, що їм подобається в Тернополі.

Денис запевняє, що гурт хоче віддати глядачам всі ті позитивні емоції, які їх переповнюють. Справжні та щирі, як і пісні, які вони пишуть, учасники гурту «VETKA» завжди отримують кайф від сцени.

Напівакустичне ліричне тріо, як себе називає гурт, пояснює походження своєї назви: «Ми гілки дерева, під яким можна сидіти і бачити небо, відчуваючи гармонію зі всесвітом».

Трохи більше нервують хлопці з гурту «OWN CHARTER», які приїхали з Білорусії. Вони перший раз відвідують Україну і для них дуже важливо справити чудове враження на слухачів. Гурт існує вже два роки і за цей час вони встигли прославитися за межами своєї країни, адже їх пісні увійшли у плейлист мобільної гри американської компанії.

Неможливо не згадати про третій колектив «Thema Coeli» з міста Львів, який теж збирається на сцену. Гурт складається із чотирьох учасників, які знайомі між собою достатньо давно і грають в основному інструментальну музику. Саме нею і збираються підкорити тернополян.

А відвідувачі тим часом переміщаються ближче до сцени, щоб сповна насолодитися музикою. І навіть ті, які не часто відвідують подібні заходи, залишають позитивні відгуки.

Учасники налаштовані на емоційну віддачу, тому глядачам важливо їх підтримати. Кожний з конкурсантів вірить в свій тріумф, адже приз цього вартий: на переможця чекає грошова винагорода в розмірі 5000 гривень, запис трьох пісень на тернопільській студії «Шпиталь Рекордс» і найголовніше – виступ на фестивалі «Файне Місто».

Організатор проекту Ярослав Качмарський розповідає: «Цього року було подано більше 100 заявок, і тільки 35 гуртів зможуть змагатися в чвертьфіналі. Було важко вибирати між музикантами, адже кожний колектив по своєму унікальний».

Багатьох цікавило питання, чим керувався Ярослав, коли втілював цю ідею в життя п’ять років тому: «Коли я створював цей проект, то розраховував, що буде весело. Головне для мене розворушити публіку», – додає він.

І йому це вдалося! Це підтверджують відвідувачі.

«Це чудова ідея створити такий конкурс, бо він є шансом для талановитих людей проявити себе, – говорить відвідувачка Аліна. – Я була тут минулого року і можу впевнено сказати, що обов’язково прийду сюди ще раз».

Світлана Кравчук