Під колесами авто у Тернополі загинув невідомий

Правоохоронці просять допомогти встановити особу невідомого чоловіка, якого 28 грудня близько 19:00 у Тернополі на вулиці Живова, навпроти автовокзалу, збив водій автомобіля “Daewoolanos”.

Потерпілий переходив проїжджу частину за межами пішохідного переходу. В результаті удару чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом основи черепа госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги.

2 січня невідомий помер. Проте особа його до цього часу залишається невстановленою.

На вигляд загиблому 50 років, з лисиною, худорлявої статури, зріст 170 см, смуглява шкіра, сива борода.

Був одягнутий в чорну балонову куртку, сині джинси, чорні зимові черевики та чорну в’язану шапку. На шиї мав сірий шарф.

Будь-яку інформацію про загиблого правоохоронці просять повідомити на лінію “102”.