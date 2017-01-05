Підбірка дитячих віншувань до різдвяної коляди

Різдво! Мабуть найчарівніше та найзагадковіше свято… Кожен рік ми маємо можливість наблизитися до цього таїнства зовсім близько. А що знають ваші діти про Різдво?

Вчити з дитиною вірші не тільки пізнавально, але й корисно. Особливо, якщо ваш малюк не горить великим бажанням вчити вірші – свято Різдва прекрасний привід вивчити хоча б один. Представляємо вам підбірку дитячих віншувань до різдвяної коляди, завдяки яким малюк стане безпосереднім учасником прекрасного свята Різдва.

Я маленька дівчинка,

Як в городі квіточка

Йду від хати до хати

З Різдвом Христовим вітати!

Я дівчинка маленька,

Спідничка рябенька,

Чобітки коркові

Будьте з святом здорові!

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

Я прийшов до Вас до хати

Маленького Ісусика привітати!!

Христос ся Рождає!

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із РІЗДВОМ вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

Ступає січень тихим кроком,

Кружля у вальсі білий сніг,

З Різдвом Христовим,

З Новим роком

Вітаєм радо вас усіх!

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!

Привітайте в мирній хаті

Будьте ласкаві, багаті,

Майте ласку добру й гожу.

Вірте тільки в ласку Божу.

Ласка Божа вас спасе,

З краю слабість відведе,

Зичу бути здоровеньким,

Всім дорослим і маленьким,

На потіху всій родині,

І на славу Україні.

Христос ся рождає!



В гарну днину, добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою,

Веселою колядою!

Нехай Бог благословляє

Вас і вашу родину!

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе Радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я!

З Різдвом Христовим!

Весела ніч,весела година-

Ісус народився,маленька дитина.

Хоче вам слово Боже сказати,

Благословення принести до хати.

Може в тій хаті кого бракує?

Може в тій хаті хтось гірко сумує?

Кого бракує не забувайте,

Хто гірко сумує,розвеселяйте!

Разом з Ісусом маленьким на сіні

Христос ся рождає на Україні!

Під обрусом сіно,

на обрусі свічка.

На всю хату пахне

Свіжа паляничка,

Під обрусом – сіно

Голубе, дрібненьке.

на обрусі – миска,

у мисці – підпеньки.

У другій – капуста,

третя – з голубцями,-

Страв дванадцять нині

Є в нашої мами.

На радість дорослим,

На втіху малечі

Йде до нас у гості

Святий, добрий вечір.

Відчиняйте двері ясенові!

Вже Різдво ступає на поріг —

Знак добра й Господньої любові

В світлі Віфлеємської зорі.

Хай це світло лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід!

Будьте дужі, щирі і багаті,

Щастя вам і довгих многих літ!

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться –

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай Вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!

На щастя, на здоров’я, на той Новий рік

Ледве я торбу до вас приволік.

А в тій торбі ясні зорі,

Щоб вам родила пшениченька в полі.

А в тій торбині місяць ясненький,

Щоб на вашім столі хліб був біленький.

А в тій торбині листячко з дуба,

Була би здорова родинонька люба.

Все з тої торбини я висипаю,

В торбу покласти гарненько прохаю:

Кільце ковбаски, кавальчик сала,

Пампух, горішки, яблучок пару,

Можна ще дати меду горнятко,

Щоб вінчування йшло цілий рік гладко.

Не будьте скупі, мамусю, і ви, татусю –

На другий рік ще приволочуся!

Христос народився!!!

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя і спокій у нім!

Хай в році новім, при святому Різдві,

всі мрії сповняться – давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднині

приносить додому приємні новини!

Царі, що ітимуть Ісуса вітати,

хай вступлять з дарами й до вашої хати!

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаємо, щоби робота була,

І щоби раділа вся ваша сім’я.

І нинішній рік

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Ісусику любий,до тебе молюся,

Маленьке дитятко до тебе горнуся,

В Тобі наша радість,послухай моління,

Ти світу надія ,на людське спасіння.

Вклоняюсь низенько,небесній Дитині,

Христос са рождає по всій Україні!

Джерело: dityinfo.com