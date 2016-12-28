«Плани на наступний рік неможливо реалізувати без фінансового підґрунтя», – Роман Заставний

2017-ий рік стане сприятливим часом для зростання економіки України. У цьому переконаний народний депутат від «Народного фронту» Роман Заставний.

Даючи інтерв’ю в ефірі однієї з тернопільських радіостанцій, Роман Заставний зокрема зазначив: «Які плани ми б не будували на наступний рік, їх неможливо реалізувати без фінансового підґрунтя, – каже народний депутат. – Те, що бюджет чи не вперше за останні кілька років прийняли ще в середині грудня – результат масштабної проробленої роботи, а також факт економічного зростання нашої держави. Особливо це приємно для бюджетних працівників, медиків, освітян, адже передбачено суттєве збільшення їхніх зарплат».

Щодо збільшення мінімальної зарплати – в суспільстві точилося чимало дискусій. Серед українців побутував страх, що це призведе до інфляції і як наслідок – до краху економіки. Втім Роман Заставний із такою думкою не згідний.

– Вважаю рішення щодо підвищення зарплат правильним, хоч і трохи ризикованим, – каже Роман Йосипович. – Підняття заробітної плати тягне за собою зростання багатьох податків. Скептики кажуть, що ми давимо малий бізнес. Насправді це шанс для малого бізнесу, оскільки він стає ближче до споживача, має можливість надати послуги і відразу збільшити доходи. Бізнес – це боротьба за клієнта, за ресурс, за долю на ринку. Малий бізнес має зайняти нішу і виконувати соціальну функцію. Ну не може бізнес платити менше, ніж категорія, скажімо, працівників ЖЕКів. Це надходження в бюджет, – кінець цитати.

Першочерговим завданням на 2017-ий рік, за словами Романа Заставного, буде збільшення пенсій.