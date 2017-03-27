Побілка дерев у Тернополі: ритуал із сакральним, а не практичним змістом

Весняний період у комунальників асоціюється із важкою фізичною працею, покликаною вивести місто із зимової сірості та бруду. Природа робить все, залежне від неї, в той час як комунальники виконують свої обов’язки. У багатьох людей весняне прибирання асоціюється із здійсненням побілки стовбурів дерев та бордюрів. Нагадуємо, що білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми забороняється відповідно до наказу 10.04.2006 N 105 (Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 27 липня 2006 р. за N 880/12754 “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень

у населених пунктах України”).

Весняна та осіння побілка вважається доцільною лише для плодових дерев, оскільки дехто вважає, що +різкі перепади температур в осінньо-зимовий період можуть призвести до сильних пошкоджень їхньої кори. Біла фарба на стовбурах і скелетних гілках відштовхує сонячні промені, захищає кору від перегріву й дозволяє деревам вчасно прокинутися. Весняна побілка покликана захистити дерева від сонця та шкідників, що прокинулися після зимової сплячки. Не потрібна побілка молодим деревам з гладкою корою. Вона дійсно може закупорити пори і заподіяти їм шкоду. особливо небезпечна побілка для дерев, кора яких пошкоджена.

Якщо мешканці приймають рішення щодо побілки дерев на прибудинковій території – вони можуть звернутися до обслуговуючого підприємства із відповідним проханням, розуміючи, що ця робота буде виконана за кошти із їхньої квартплати. А от на території міста дерева білити заборонено, каже начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський.

Побілка – це старий дідівський метод, ефективність якого не доведена. Навіть більше – при невірній концентрації вапна, суміш може спалити кору дерева. А якщо ще й додають мідний купорос, то може виникнути перенасичення ґрунту міддю. Щодо бордюрів – білити їх безглуздо і заборонено законодавством України, що прописано у Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Зокрема, пунктом 9.1.17 забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми. Це зайві витрати праці, часу та матеріальних засобів. Крім того є правила ПДР, якими чітко передбачено використання певних кольорів у розмітці.

Відтак закликаємо і жителів Тернополя, і суб’єктів господарювання, керівників освітніх та медичних установ тощо утриматися від здійснення побілки, яка для декого асоціюється із чистотою та доглядом за деревами.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР