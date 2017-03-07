Новини Тернополя 

Погоня та кайданки: тернопільські поліцейські спіймали крадія BMW

Maryana Прокоментуй!

Патрулюючи на вулиці Братів Гжицьких, екіпаж патрульних поліцейських помітив BMW, який знаходиться у розшуку відеоконтролю Рубіж. Подія трапилася 5 березня, близько 3-ї години ранку.

Інспектори наказали водієві зупинитися, але він продовжив рух і почав втікати. Патрульні миттєво відреагували і почали наздоганяти.

Автомобіль вдалося зупинити аж за містом, у селі Заруддя Збаразького району. До 28-річного водія охоронці порядку були змушені застосувати спецзасоби кайданки. Він перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Однак від освідування відмовився.
Після того, патрульні доправили його до відділку поліції. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик.

На правопорушника поліцейські склали 2 протоколи. Зокрема, за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку). Також винесли постанову за ст. 126 КУпАП (Керування без відповідних документів)

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