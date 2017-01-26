Поліцейські взялися перевіряти раптову смерть тернополянки

За фактом смерті 42-річної тернополянки правоохоронці 20 січня відкрили кримінальне провадження за статтею 115 ККУ, а також звернулися в Департамент охорони здоров’я ТОДА щодо проведення службової перевірки.

За словами начальника відділення слідчого відділу ТВП Андрія Гульоватого, до них надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про смерть людини. Жінка останніх декілька років не ставала з ліжка через важку хворобу, була інвалідом першої групи.

Під час розмови правоохоронців з родичами померлої, матір звинуватила медика, яка приходила для підтвердження групи, в неналежному виконанні свої обов’язків, що спричинили смерть.

Правоохоронці виїжджали на місце смерті тернополянки, опитують свідків і з’ясовують усі обставини трагедії.