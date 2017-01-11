Поляки розкажуть у Тернополі про свій досвід з ОСББ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя спільно із Тернопільською ОДА та Польсько-Українською Господарчою Палатою запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «ОСББ: досвід, виклики, перспективи», яка відбудеться .

Конференція буде проведена на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навч. корпус №2, каб. 58 (читальний зал науково-технічної бібліотеки університету).