Новини Тернополя 

Помер священик, який 25 років працював на парафії у Великих Бірках

Irena Прокоментуй!

19 березня на 68-му році життя відійшов у вічність парох церкви Святої великомучениці Параскеви П’ятниці у Великих Бірках о. Василь Михайлишин.

Про це у соцмережах повідомив  Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх.

о. Василь Михайлишин народився 9 березня 1950 року в с. Розгадів, Зборівського району. В 1990-1997 рр. навчався на богословському факультеті Тенопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Й. Сліпого. Дияконські свячення отримав 19 березня 1992 року. Рукоположений на священика 29 березня 1992 року з рук світлої пам’яті Преосвященного владики Михаїла Сабриги у церкві св. вмч. Параскеви-Пятниці у Великих Бірках. З того часу і по день смерті (25 років) працював на парафії у Великих Бірках.

Був парохом УГКЦ у селах Ангелівка, Красівка Тернопільського району та сіл Киданці, Стриївка Збаразького району. Відзначений преосвященним владикою, єпископом Михаїлом Сабригою церковною відзнакою Хрестом з прикрасами (2000). Одружений, виховав двох синів, мав трьох внучок. 

Сотні парафіян великобірківчан, вірних УГКЦ з Тернопільщини, священиків Великобірківського деканату, м. Тернополя, семінаристів ТВДС ім. патріарха Й. Сліпого прощались з о. Василем в надвечір’я неділі 19 березня під час Священичого парастасу та Божественної Літургії і Чину похорону в понеділок 20 березня. Похоронну процесію очолив Архієпископ Митрополит Львівський, Редемпторист, Ігор (Возьняк). За велінням родини поховали о. Василя на Тернопільському міському кладовищі біля с. Підгороднє.

Фото Романа Мацелюха.

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