Представники «БПП «Солідарність» завітали на Святу вечерю до бійців 44-ї бригади

У надвечір’я Нового року за старим календарем, 13 січня, представники партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» завітали на Cвяту вечерю до військовослужбовців 44-ї артилерійської бригади.

На Святу вечерю колядувати до бійців 44-ї бригади прийшов колектив акторів Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Т. Шевченка. Разом з ними завітали з віншуванням гості. Благословив вечерю військовий капелан отець В’ячеслав Кізілов. Представники «Солідарності» поспілкувалися із бійцями, запитали про подальші потреби.

– Буквально перед Різдвом наша політична сила провела акцію. Ми завітали до наших військовослужбовців із солодощами і відповідними продуктами, щоб підтримати бійців. У першу чергу хочу побажати нашим військовим незламності духу, патріотизму. Думаю, що багато наших строковиків, хлопців, які з інших регіонів нашої країни перебувають на Тернопільщині, переймаються патріотичними настроями. Люди, які отримали військову, патріотичну підготовку – це справжні захисники, нащадки наших українських козаків. Вони у найважчу мить обов’язково оборонять нашу країну і стануть щитом, який не дасть нашому ворогу пройти далі, – наголосив народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

– Наша організація завжди бере участь у таких заходах. Це дуже важливо, бо хлопці приїхали до нас з різних куточків України. Нам важливо показати, що тернополяни гостинні і завжди готові піти в гості, відвідати і частину родинної атмосферу принести зі собою. Хочу побажати хлопцям міцного здоров’я, їхнім сім’ям – затишку, благополуччя, тепла і щоб було над Україною мирне небо, припинилась війна і хлопці чим швидше повернулись до своїх домівок, – зазначив секретар Тернопільської міської ради, голова Тернопільської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.