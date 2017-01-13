Представники “БПП “Солідарність” завітали з гостинцями до дітей-сиріт

Вихованці дитячого будинку “Малятко” отримали подарунки

Продуктами харчування забезпечили дитячий будинок “Малятко” представники “БПП “Солідарність”

У Тернопільському обласному спеціалізованому комунальному дитячому будинку “Малятко” виховуються 42 дітей-сиріт. До них із гостинцями завітали представники Тернопільської територіальної організації партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”. Вони завезли до дітей продукти харчування, які необхідні для щоденного раціону, а також набори групових ігор.

“Діти раді не тільки подарункам, які їм привезли, а також спілкуванню. Половину фінансування нашому закладу виділяє держава, а решта – надають спонсори. Тому для нас дуже важливою є ця допомога. Харчові продукти завжди потрібні. Ми попросили привезти яйця. Представники партії закупили для нашого закладу також фрукти. На даний час до кінця січня будемо забезпечені”, – каже головний лікар дитячого будинку “Малятко” Інга Кубей. – “Потреби закладу – різні. Окрім продуктів, часто потрібен одяг, взуття та інші речі. Завжди краще запитати у нас, які питання є найбільш нагальними. Ми завжди раді бачити тут гостей, свідомих громадян, які готові допомогти нашим дітям”.

У будинку “Малятко” виховуються діти від двох місяців – до шести років. Представники “Солідарності” відвідали вихованців закладу у день проведення заходу “Свято зими”, щоб не тільки привезти гостинці, а й підтримати дітей-сиріт морально. Завітав на свято народний депутат України Тарас Юрик. Після заходу він оглянув умови проживання дітей.

– Активісти нашої партії наперед вивчили потреби закладу, поспілкувавшись із головним лікарем цього дитячого будинку. Відповідно до цих потреб і привезли сьогодні гостинці, – зазначив народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” Тарас Юрик. – Ми ведемо постійний процес організації таких благодійних акцій, щоб допомагати тим, хто потребує підтримки. Дуже важливо приділяти увагу діткам, адже – це наше майбутнє. Діти мають рости в умовах, які даватимуть можливість добре навчатись і гарно відпочивати. Так вони будуть виховуватись хорошими громадянами нашої країни.

До формування гостинців для дітей-сиріт активно долучилося молодіжне крило “Солідарності”. Частину грошей, за які були придбані продукти, зібрали молоді активісти на благодійному ярмарку до Дня Святого Миколая.

– Ініціатива зібрати допомогу для сиротинця належить нашим молодим активістам. Вони напередодні новорічних свят зорганізували благодійний ярмарок. Зібраних ними коштів було недостатньо, щоб закупити для дитячого будинку необхідні гостинці. Партія виділила потрібну суму. Закупили продукти, фрукти, іграшки і все разом передали дитячому будинку, – зазначив секретар Тернопільської міської ради, голова міської організації партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” Віктор Шумада.

Наступного тижня представники Тернопільської територіальної організації партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” завітають до ще одного сиротинця, зокрема до Тернопільського обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку і передадуть подарунки вихованцям закладу.