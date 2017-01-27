Новини Тернополя 

Про комунальні послуги та комісію, яку сплачують тернополяни

Maryana 1 коментар

При здійсненні оплати за комунальні послуги у державних установах УДППЗ «Укрпошта» та АТ «Ощадбанк» введена комісія. Становить вона від 3 грн. в «Укрпошті», від 7 до 10 грн. в АТ «Ощадбанк» та сплачується на користь саме цих установ.

«Укрпошта» бере зі споживачів комісію у розмірі 3 грн., яка збільшується у відповідності до суми, що вноситься. Згідно з тарифами «Укрпошти», за кожен рахунок фізичні особи платять комісію, розмір якої залежать від суми платежу, але становить не менше 3 гривень. Зокрема, до 400 грн. – 1,5%, від 400 грн. до 1000 грн. – 1%, понад 1000 грн. – 0,8%.

Тернополяни для оплати за комунальні послуги можуть користуватися послугами інших банків, у деяких з них комісії навіть нижчі. Окрім того, можна користуватися ресурсом oplata.te.ua, де взагалі не передбачено жодних додаткових комісій.

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1 коментар до запису “Про комунальні послуги та комісію, яку сплачують тернополяни

  • Олександр
    10:06 | 27 січня, 2017 на 10:06
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    Як не просив президент України п.Порошенко П.О. голову правління Ощадбанку п.Пишного А.Г. поки-що не вводитити комісію за прийом компослуг та інших платежів тим не більш з 1 січня 2017 року рішенням правління такі тарифи все- таки були введені.Як і передбачалося від них найбільше пострадають пенсіонери і люди старшого віку.Моя пропозиція-проводити платежі в інших банках які -би хоча не заявляють що вони державні і проводять політику держави в банківській сфері.

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