Про комунальні послуги та комісію, яку сплачують тернополяни
При здійсненні оплати за комунальні послуги у державних установах УДППЗ «Укрпошта» та АТ «Ощадбанк» введена комісія. Становить вона від 3 грн. в «Укрпошті», від 7 до 10 грн. в АТ «Ощадбанк» та сплачується на користь саме цих установ.
«Укрпошта» бере зі споживачів комісію у розмірі 3 грн., яка збільшується у відповідності до суми, що вноситься. Згідно з тарифами «Укрпошти», за кожен рахунок фізичні особи платять комісію, розмір якої залежать від суми платежу, але становить не менше 3 гривень. Зокрема, до 400 грн. – 1,5%, від 400 грн. до 1000 грн. – 1%, понад 1000 грн. – 0,8%.
Тернополяни для оплати за комунальні послуги можуть користуватися послугами інших банків, у деяких з них комісії навіть нижчі. Окрім того, можна користуватися ресурсом oplata.te.ua, де взагалі не передбачено жодних додаткових комісій.
1 коментар до запису “Про комунальні послуги та комісію, яку сплачують тернополяни”
Як не просив президент України п.Порошенко П.О. голову правління Ощадбанку п.Пишного А.Г. поки-що не вводитити комісію за прийом компослуг та інших платежів тим не більш з 1 січня 2017 року рішенням правління такі тарифи все- таки були введені.Як і передбачалося від них найбільше пострадають пенсіонери і люди старшого віку.Моя пропозиція-проводити платежі в інших банках які -би хоча не заявляють що вони державні і проводять політику держави в банківській сфері.