Про податки, Тернопіль та підприємців

На черговій сесії Тернопільської міської ради внесено зміни у рішення «Про місцеві податки та збори». Як зауважив міський голова Сергій Надал, цим рішенням міська рада пішла на зустріч підприємцям другої групи та знизила для них ставку єдиного податку, також зменшила ставку податку для житлової нерухомості, нерухомого майна та зменшила розмір орендної плати.

Зокрема, ставку по єдиному податку становить:

для першої групи 10 % від прожиткового мінімуму (160 грн. в місяць) для другої групи 15% від мінімальної заробітної плати (480 грн. в місяць)

Також цим рішенням зменшено розмір орендної плати за землю з 3% до 0,09 % для земель гаражних кооперативів та багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків.

Зменшено ставку податку на нерухоме майно для об’єктів нежитлової нерухомості в два рази (ставка коливається від 1 % до 0,5 % залежно від типу нерухомості та місця її розташування), хоча законом передбачено максимальну ставку 1,5 %.

Залишено ставку для житлової нерухомості 1% , для гаражів 0 % , для господарських та інших будівель житлової нерухомості 0,5 % (пільгова площа квартири 60 кв.м, будинки 120 кв.м.).