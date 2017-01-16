Продадуть автівки та нерухомість шахраїв, – як вкладникам “Хелікс” повертатимуть кошти

Продадуть автівки та нерухомість шахраїв, – так обдуреним вкладникам “Хелікс” повертатимуть кошти.

Станом на сьогодні, до поліцейських звернулись 350 обдурених вкладників ТОВ «Хелікс Кепітал Україна». Сума завданих збитків сягнула 27 млн грн.

А саме – 27 632 214 грн, розповідає начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол. Втім є надія, що ще недавнім інвесторам, які в одну мить стали потерпілими шахрайської схеми, можуть повернути якщо не всі, то частину втрачених грошей, – пише БезТабу.

«Накладено арешт на автомобілі. Важко оцінити, яка буде їхня залишкова вартість, але середньоринкова – приблизно 12 млн грн. Зрозуміло, за таку суму у випадку позитивного рішення суду і реалізації вони не продадуться. Втім будемо мати можливість допомогти потерпілим. Наклали арешт на квартири та будинки, які належать підозрюваним на суму приблизно 15 млн грн. Крім цього, вилучено різноманітної іноземної готівки приблизно на 1 млн грн. На арештованих рахунках суми невеликі, але загалом до 0,5 млн грн», – коментує Олександр Богомол.

Діяльність інформаційного офісу «Хелікс», який у середу відкрили в Тернополі за адресою вул. Живова, 15а поліцейські обіцяють перевірити. За умови, якщо доведуть його приналежність компанії – майно арештують.

А обіцянкам підозрюваних про повернення вкладів потерпілим головний поліцейський Тернопільської області не довіряв би. Каже, на 99,9% впевнений, що цього не трапиться.

Нагадаємо, на початку грудня співробітники Служби безпеки України разом із поліцейськими на Тернопільщині викрили керівників фінансової піраміди «Хелікс» у привласненні грошей вкладників. На той момент сума збитків становила 2,7 млн грн. Дмитра Нагуту, Романа Фелика та Богдана Воронцова затримали, усі троє вже вийшли на волю під заставу. Наразі, поліцейські збирають інформацію про інших потерпілих. У справі підозрюваних тривають суди.