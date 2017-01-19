Новини Тернополя 

Прокуратура відсудила у Тернополі землю

Maryana Прокоментуй!

Виконано рішення суду, постановлене за позовом прокуратури щодо земельної ділянки вартістю понад 2 млн.грн. по вул Чумацькій у м. Тернополі.

Суд, підтримавши позицію прокурора, визнав незаконним рішення сесії міськради від 2011 року “Про продаж земельної ділянки площею 4,2736 га» за адресою вулиця Чумацька, 5а у м.Тернополі та недійсним договір купівлі-продажу і скасував державний акт на право власності на землю за ТОВ «Бодмін-Україна.

На даний час рішення суду виконано у повному обсязі, державним реєстратором прав на нерухоме майно проведена державна реєстрація права власності на земельну ділянку площею 4,2736 га вартістю понад 2 млн.грн. за Тернопільською міською радою.

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