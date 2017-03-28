Прокурори перевірили, як живуть неповнолітні злочинці на Тернопільщині

Прокуратурою області проводяться систематичні перевірки щодо дотримання конституційних прав в‘язнів.

Заступник прокурора Тернопільської області Олег Галицький та начальник відділу ювенальної юстиції прокуратури області Марина Чудопалова в черговий раз відвідали державну установу «Чортківська установа виконання покарань (№26)» для з’ясування стану дотримання конституційних прав неповнолітніх, які утримуються під вартою.

Представники прокуратури особисто поспілкувалися з усіма неповнолітніми, що перебувають в установі. Скарг від ув’язнених не надходило.