Новини Тернополя 

Прокурори перевірили, як живуть неповнолітні злочинці на Тернопільщині

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Прокуратурою області проводяться систематичні перевірки щодо дотримання конституційних прав в‘язнів.

Заступник прокурора Тернопільської області Олег Галицький та начальник відділу ювенальної юстиції прокуратури області Марина Чудопалова в черговий раз відвідали державну установу «Чортківська установа виконання покарань (№26)» для з’ясування стану дотримання конституційних прав неповнолітніх, які утримуються під вартою.
Представники прокуратури особисто поспілкувалися з усіма неповнолітніми, що перебувають в установі. Скарг від ув’язнених не надходило.

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