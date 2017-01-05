Пропозиція: як врятувати Тернопільський став від забруднення

З метою врегулювання ситуації, пов’язаної із забрудненням Тернопільського ставу та р. Серет стічними водами із розміщених в прибережній захисній смузі вигребів та дощовими водами міста, а також задля усунення причин та умов, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень у вказаній сфері, Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у відповідності до ст.282 КУпАП скеровано пропозицію, якою Тернопільській міській раді запропоновано вжити ряд невідкладних заходів направлених на вирішення вищевказаної проблеми, а саме:

встановлення прибережної захисної смуги у межах м. Тернополя з урахуванням містобудівної документації за окремими проектами землеустрою;

проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання та вивезення рідких відходів на території Тернопільської міської ради (та зобов’язати переможця конкурсу укласти договори з усіма громадянами, котрі використовують вигреби);

вирішити питання з недопущення скидів дощових вод у Тернопільський став та у р.Серет без очистки;

визначення балансоутримувача дощових мереж міста;

організація інформування населення про реальний стан водних об’єктів м. Тернополя, які можуть негативно вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану питних вод.

Тернопільській міській раді запропоновано у 30-ти денний термін надати інспекції аргументовані пропозиції щодо вжитих та запланованих заходів, спрямованих на покращення, а в подальшому і вирішення наявних проблем.