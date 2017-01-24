Придивіться уважно! Поліція розшукує цього чоловіка (фотофакт)
Вчора близько дев’ятої години ранку невідома особа проникла до багажного відділення автомобіля «Таврія» (пікап), звідки поцупила пакет із продуктами харчування.
Зі слів потерпілого, він повертався з ринку і вирішив заїхати до торгового центру «Орнава». Транспортний засіб залишив на стоянці. Був відсутній не більше двадцяти хвилин. За цей час невідомий чоловік відчинив дверцята пікапа, витягнув пакет з продуктами і пішов геть.
Уважно придивіться до зображення з камер спостереження. Якщо вам відома ця особа, повідомте про це поліцейських за номерами телефонів у Тернополі: (0352) 27-11-70, 27-11-71, моб. 067 259 15 18 або 102 у будь-який підрозділ поліції