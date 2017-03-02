Приватні перевізники не у захваті, – на маршруті №3 з’явилася «гармошка»

Для покращення умов перевезень пасажирів на маршруті №3 замість одного короткого тролейбуса пустили спарений, так звану «гармошку». Заміну здійснили на другому випуску даного маршруту (див. розклад відправлення – http://elektrotrans.te.ua/…/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB…/).

До слова, часткову заміну коротких тролейбусів на вмістиміші «гармошки» нещодавно провели й на маршрутах №1 і №2.

Такі позитивні зміни стали можливими завдяки придбанню вживаних, але добротних чеських тролейбусів «Škoda 15Tr».

Двосекційні тролейбуси «Škoda 15Tr» перевозять у півтора рази більше пасажирів, аніж односекційні аналоги «Škoda 14Tr».

Закупівлі «гармошок» проводяться з 2012 року. Станом на сьогодні вулицями Тернополя в будні курсує 27 тролейбусів «Škoda 15Tr», що складає майже половину всіх випусків на маршрутах.

Цього року заплановано придбати щонайменше 5 «гармошок».

Сайт КП «Тернопільелектротранс»