Пяного водія, який “влетів” у тернопільську маршрутку, оштрафують на 40 тисяч

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі маршрутного автобуса “Богдан” та автомобіля Daewoo lanos отримали патрульні 17 січня, близько 18:45. На місці події, на вулиці Замкова, інспектори першочергово встановили потерпілих в аварії. Травмованою була 59-річна пасажирка маршрутного автобуса. Жінку госпіталізували.

Під час спілкування з водіями, інспектори встановили, що винуватець ДТП – 36-річний водій автомобіля Daewoo lanos, має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Саме він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом.

При перевірці документів інспектори встановили, що водій вже двічі протягом року притягувався до відповідальності за водіння у нетверезому стані. Цього разу патрульні склали адміністративний протокол за ч.3 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння особою, що вже двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Водію загрожує штраф у розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років. Патрульна поліція нагадує: з 27 липня 2016 року суттєво посилено відповідальність за керування у стані сп’яніння. Шановні водії, пам’ятайте, кермо й алкоголь — несумісні!