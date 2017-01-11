Новини Тернополя 

П’яний тернопільський водій втікав від поліцейських

Maryana Прокоментуй!

9 січня, близько 2-ї години ночі, патрулюючи на вулиці Слівенській, до інспекторів звернулись громадяни та повідомили, що щойно автомобіль КІА Sportage проїхав на заборонений сигнал світлофора.

Інспектори подали водію відповідний світловий та звуковий сигнал з вимогою про зупинку. Водій зупинив автомобіль та кинувся тікати. Охоронці порядку наздогнали та затримали чоловіка. У громадянина були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на місці, результат виявився позитивний – 1,25 проміле алкоголю в крові. На водія склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора)КУпАП.

Упродовж Різдвяних свят патрульні виявили шістьох водіїв у стані сп’яніння. Інспектори зупинили та склали адміністративні протоколи стосовно 4-х водіїв в алкогольному та 2-х в наркотичному сп’янінні.

Можливо Вам сподобається:

Де побував на Тернопіллі владика Теодор

Maryana Вимкнено

Хлопці та дівчата у купальниках в Тернополі грали пляжний волейбол (фото)

Redaktor Вимкнено

Чому у Тернополі встеляють асфальт прямо у воду?

Maryana Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *