П’яний тернополянин погрожував жінці пістолетом

26 грудня, інспектори отримали повідомлення про те, що співмешканець не впускає жінку до квартири та погрожує предметом, схожим на пістолет. Інспектори миттєво прибули за вказаною адресою і біля будинку побачили заявницю.

“Чоловік не впускає мене до квартири. У нього є рушниця і пістолет”, – повідомила 41-річна жінка.

На вимогу поліцейських громадянин відчинив двері. 56-річний чоловік повідомив, що має дві одиниці зброї та відповідні документи. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та інспектора дозвільної системи для встановлення всіх обставин справи. Інспектори доставили чоловіка до медичного закладу для освідування на стан алкогольного сп’яніння, результат виявився позитивним – 1,06 проміле алкоголю в крові. Потім громадянина доставили до відділку поліції.