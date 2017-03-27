Новини Тернополя 

П’яний водій хотів втекти від тернопільських поліцейських

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«Водій автомобіля Mercedes-Benz Vito за кермом у нетверезому стані», – таке повідомлення надійшло на службу 102 близько 1-ї години ночі, 27 березня.

Патрульні поліцейські виявили даний транспортний засіб на вулиці Січових Стрільців. Він порушив вимогу знаку 3.2 «Рух транспортних засобів заборонено». 38-річний водій перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Навіть спробував втекти з місця вчинення адмінправопорушення, проте патрульні його наздогнали.

Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик. Патрульні поліцейські склали на водія адмінпротокол за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст.122 КУпАП(Порушення ПДР).

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