Репертуар Тернопільського драмтеатру на лютий
Р Е П Е Р Т У А Р Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка на ЛЮТИЙ 2017 р.
|1
середа
|
«Ніч перед Різдвом»
музична комедія
героїчна трагікомедія
Тривалість –2 год 10 хв
|М. Гоголь
сценічна редакція
В. Жили
|2
четвер
|«Наталка Полтавка»
музична комедія
Тривалість -2 год 10 хв
|І. Котляревський
|4
субота
| «Тітка Чарлі»
комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
Брендон Томас
|5
неділя
|«Украдене щастя»
драма
Тривалість -2 год 20 хв
|І. Франко
|8
середа
| «Як наші діди парубкували»
музична комедія-жарт
Тривалість -2 год 20 хв
|
В. Канівець
|9
четвер
|«За крок до тебе»
ілюзії життя
Тривалість -2 год 10 хв
|М. Коляда
|11
середа
| «Фараони»
музична комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
О. Коломієць
|12
неділя
| «Гуцулка Ксеня»
музична комедія
Тривалість – 3 год
|
Я. Барнич
|
14
вівторок
|ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ
«Летюча миша»
музична комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|за однойменною оперетою
Й. Штрауса
|15
середа
| «Запорожець за Дунаєм»
музична комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|С. Гулак-Артемовський
|16
четвер
|«Пошилися в дурні»
музична комедія-жарт
Тривалість -2 год 20 хв
|
М. Кропивницький
|18
субота
|«Смішні гроші»
комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|Р. Куні
|19
неділя
| «Кохання січового стрільця»
музична комедія
Тривалість – 3 год
|лібрето
Я. Барнича
|
21 вівторок
| Мала сцена
«Записки кирпатого Мефістофеля»
драма
|за В. Винниченком
сценічна редакція
Вікторії Сиванич
|22
середа
|ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
«Допоможи їм, Всевишній!..»
притча
Тривалість -2 год 15 хв
|
О. Казанцев
|23
четвер
|
«Мина Мазайло»
комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
М. Куліш
|25
субота
|«Медовий місяць на всі сто»
комедія
Тривалість -2 год 20 хв
|
Р. Куні
|26
неділя
| «Дитина в дарунок»
трагікомедія на дві дії
Тривалість -2 год 20 хв
|М. Лисак
Для вас, діти!
|5
неділя
|«По щучому велінню»
казка
Тривалість -1 год
|
М. Кропивницький
|12
неділя
|«Рукавичка»
казка
|
українська народна казка
|19
неділя
|«Снігова королева»
казка
Тривалість – 1 год
|Є. Шварц
|26
неділя
|«Котигорошко»
казка
Тривалість – 1 год
|В. Жила
за мотивами української народної казки
Квитки у касі театру Довідки за тел.: 52-40-66, 25-05-04
Початок вечірніх вистав о 19.00 год Початок вистав для дітей о 13.00 год
Головний режисер театру народний артист України Олег Мосійчук
Директор-художній керівник заслужений артист України Борис Репка