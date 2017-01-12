Новини Тернополя 

Репертуар Тернопільського драмтеатру на лютий

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Р Е П Е Р Т У А Р Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка на ЛЮТИЙ  2017 р.

1

середа

  

 «Ніч перед Різдвом»

музична комедія

героїчна трагікомедія

Тривалість –2 год 10 хв

 М. Гоголь

сценічна редакція

В. Жили
2

четвер

 «Наталка Полтавка»

музична комедія

Тривалість -2 год 10 хв

 І. Котляревський
4

субота

  «Тітка Чарлі»

комедія

Тривалість -2 год 20 хв

 

  

Брендон Томас
5

неділя

 «Украдене щастя»

драма

Тривалість -2 год 20 хв

 І. Франко
8

середа

  «Як наші діди парубкували»

музична комедія-жарт

Тривалість -2 год 20 хв

  

В. Канівець
9

четвер

 «За крок до тебе»

ілюзії життя

Тривалість -2 год 10 хв

 М. Коляда
11

середа

  «Фараони»

музична комедія

Тривалість -2 год 20 хв

  

О. Коломієць

 
12

неділя

  «Гуцулка Ксеня»

музична комедія

Тривалість – 3 год

  

Я. Барнич
 

14

вівторок

 ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ

 «Летюча миша»

музична комедія

Тривалість -2 год 20 хв

 

 за однойменною оперетою

Й. Штрауса
15

середа

  «Запорожець за Дунаєм»

музична комедія

Тривалість -2 год 20 хв

 

 С. Гулак-Артемовський
16

четвер

 «Пошилися в дурні»

музична комедія-жарт

Тривалість -2 год 20 хв

  

М. Кропивницький
18

субота

 «Смішні гроші»

комедія

Тривалість -2 год 20 хв

 Р. Куні
19

неділя

  «Кохання січового стрільця»

музична комедія

Тривалість – 3 год

 лібрето

Я. Барнича
 

21 вівторок

  Мала сцена

 «Записки кирпатого Мефістофеля»

драма

 

 за В. Винниченком

сценічна редакція

Вікторії Сиванич
22

середа

 ПАМ’ЯТІ  ГЕРОЇВ  НЕБЕСНОЇ  СОТНІ

«Допоможи їм, Всевишній!..»

притча

Тривалість -2 год 15 хв

  

О. Казанцев

 
23

четвер

  

«Мина Мазайло»

комедія

Тривалість -2 год 20 хв

  

М. Куліш
25

субота

 «Медовий місяць на всі сто»

комедія

Тривалість -2 год 20 хв

  

Р. Куні
26

неділя

  «Дитина в дарунок»

трагікомедія на дві дії

Тривалість -2 год 20 хв

 М. Лисак

 

Для вас, діти!

5

неділя

 «По щучому велінню»

казка

Тривалість -1 год

  

М.  Кропивницький
12

неділя

 «Рукавичка»

казка

  

українська народна казка
19

неділя

 «Снігова королева»

казка

Тривалість – 1 год

 Є. Шварц
26

неділя

 «Котигорошко»

казка

Тривалість – 1 год

 

 В. Жила

за мотивами української народної казки

 

Квитки у касі театру                                                                    Довідки за тел.: 52-40-66, 25-05-04

Початок вечірніх вистав о 19.00 год                                      Початок вистав для дітей  о 13.00 год

 

Головний режисер театру                                                          народний  артист України Олег Мосійчук

Директор-художній керівник                                                  заслужений артист України Борис Репка

 

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